Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) viennent d’annoncer le lancement d’un nouveau moyen de paiement par téléphone mobile appelé «m-wallet», et ce en coordination avec les banques, les établissements de paiement, les opérateurs télécoms et HPS Switch.

Le nouveau moyen de paiement peut être émis sur un compte tenu soit par un établissement de paiement, soit par une banque. Il permet de réaliser, de manière électronique et dématérialisée, plusieurs opérations dont notamment:



- Transferts d’argent de personne à personne (P2P);

- Opérations de paiement commerçant;

- Retrait (Cash out) et dépôt d’espèces (Cash in).



Le détenteur d’un «m-wallet» peut réaliser ces opérations en renseignant le numéro de téléphone du bénéficiaire, lui même devant être détenteur d’un m-wallet, et ce quel que soit l’établissement qui tient le compte de ce bénéficiaire.

Les travaux de mise en place de cette nouvelle solution de paiement, qui ont été menés en concertation avec les acteurs concernés, pendant près de deux ans, ont permis d’arrêter un ensemble de règles de place nécessaires à son bon fonctionnement, souligne un communiqué conjoint. Bank Al-Maghrib a édicté, à cet effet, une décision réglementaire qui prescrit également des mesures concernant la protection des usagers de cet instrument de paiement.

Selon les estimations de la banque centrale, ce nouveau moyen de paiement devrait, d’ici à l’horizon 2024, capter 6 millions d’utilisateurs, 51.000 commerçants et un nombre de transactions aux alentours de 1,3 milliard.

S’agissant des opérateurs habilités à fournir le service, en plus des six établissements de paiements déjà agrémentés, les dirigeants de BAM a donné son accord de principe à cinq autres opérateurs dont trois filiales des opérateurs télécoms: wana Money, Iam Cash et Orange Money Maroc.

Le paiement mobile vise à faciliter l’accès aux services financiers au profit des populations pas ou peu desservies et à réduire le recours au cash et le coût de sa gestion, favorisant ainsi l’inclusion financière et le développement de l’économie numérique.