La nomination de Loubna Tricha à la tête de l’OFPPT vient à point nommé. Suite au discours royal de ce lundi 20 août, le gouvernement est appelé à mener une révision profonde des spécialités de la formation professionnelle afin de les adapter aux besoins réels du marché de l’emploi.

Directrice par intérim depuis le départ de Larbi Bencheikh, Loubna Tricha est désormais la nouvelle directrice de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT). Elle a été nommée par le souverain, ce lundi 20 août, sur proposition du Chef du gouvernement et à l’initiative du ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.



Loubna Tricha aura du pain sur la planche pour remettre l’Office public en phase avec les transformations que connaissent les secteurs industriel et professionnel au Maroc. En effet, dans son discours prononcé ce lundi 20 août à l’occasion du 65e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le souverain a appelé à une révision profonde des spécialités de la formation professionnelle pour qu’elles puissent répondre aux besoins des entreprises et du secteur public.

Le roi a également invité le gouvernement à mettre en place une nouvelle génération de centres de formation et de qualification des jeunes, susceptibles de répondre aux exigences actuelles, tout en prenant en considération les spécificités et les besoins de chaque région. Le financement de la construction et de l’équipement de ces centres sera mobilisé, en partie, auprès du Fonds Hassan II pour le Développement économique et social, a indiqué le souverain dans son discours du 20 août.