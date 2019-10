© Copyright : DR

L’Office national de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) et l’Agence nigérienne de Promotion de l’Electrification en milieu rural ont signé, lundi à Rabat, un nouveau contrat visant à augmenter l’accès à l’électricité en milieu rural au Niger.

Signé par le directeur général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi, et le directeur général de l’agence nigérienne, ce contrat s’inscrit d’une part, dans le cadre de la coopération entre le Maroc et le Niger et, d’autre part, dans le cadre de l’accord signé entre l’ONEE et la BID pour la mise en œuvre de l’initiative commune d’appui à l’électrification rurale en Afrique Sub-Saharienne, indique un communiqué de l'Office.

L’ONEE et la BID se sont engagés à apporter l’appui nécessaire aux projets d’électrification rurale éligibles à l’initiative par le biais de leur structuration, la réalisation des études qui s’y rapportent, la formation et le développement de capacités ainsi que l’assistance technique pour leurs réalisations.

Le projet Niger vise à augmenter l’accès à l’électricité en milieu rural à travers la réalisation de mini réseaux alimentés par des centrales solaires avec stockage et raccordement d’environ 17.500 foyers et 1.500 activités (services publics et activités économiques) dans une trentaine de villages, précise la même source.

El Hafidi a mis en exergue, à cette occasion, l’expertise reconnue de l’ONEE dans le montage et le déploiement des projets d’électrification rurale. Ce savoir-faire permet à l'office aujourd’hui de devenir le premier opérateur dans ce domaine au Sénégal, à travers deux contrats de concession sur 25 ans, sur un territoire de plus de 49.000 km2.

D’autres pays de la région bénéficient également du soutien de l’ONEE. Les projets les plus récents étant ceux actuellement conduits par l’ONEE au Mali, au Tchad ou encore en Gambie.

A travers ce projet, l’ONEE renforce sa coopération dans les métiers d’électricité avec les pays de l’Afrique Sub-Saharienne.