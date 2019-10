© Copyright : DR

Kiosque360. Les secrétaires généraux des syndicats les plus représentatifs, ainsi que la direction de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ont été conviés, ce lundi, à une réunion avec comme principal point à l’ordre du jour le projet de loi de Finances (PLF2020).

Cela ressemble à un nouveau round de dialogue social, mais ce n’en est pas un. Le chef de gouvernement reçoit l’argentier du Royaume, devenu également responsable de l’administration publique, et les partenaires sociaux, peut-on lire dans les colonnes du quotidien Aujourd’hui le Maroc du 14 octobre.

Certaines sources syndicales approchées restent cependant suspicieuses. Et pour cause. Selon elles, les dés de la prochaine loi de Finances sont déjà jetés et elles craignent ainsi que la réunion ne se transforme en une réunion protocolaire convoquée à la veille de la présentation du projet de budget vendredi prochain, au Parlement.

De même, le retard de la mise en œuvre de certains points contenus dans l’accord rend le climat de suspicion encore plus fort. Cela dit, les syndicats et le patronat semblent partager le même point de vue sur les chantiers à ouvrir pour le gouvernement, à commencer par la réforme de l’impôt sur le revenu (IR), pour aller vers plus de souplesse en faveur des classes moyennes.

Les syndicats devraient également soulever la question de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et son impact sur le pouvoir d’achat. A noter enfin que les grandes orientations du prochain budget viennent d’être approuvées à l’occasion du dernier Conseil des ministres.