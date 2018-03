© Copyright : Dr

L'économie nationale va être renforcée dans les prochaines semaines par la naissance d'une bourse de fret au Maroc, la première du genre. La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) organise à cet effet, le 8 mars prochain, un séminaire de lancement de cette bourse.

Cette rencontre sera animée par Miriem Bensalah Chaqroun, présidente de la CGEM en présence d'experts, d'hommes d'affaires et de représentants de divers secteurs (banques, assurances, transporteurs...).

«Dans le cadre du renforcement de la compétitivité logistique des entreprises marocaines vers l’Afrique et à l’international, Tanger Med a développé la bourse du fret, un nouvel outil de mise en relation expéditeurs-transporteurs», indique la CGEM dans un communiqué.

Il s’agit d’une plateforme transactionnelle qui consiste à coordonner le fret et le transport avec l'objectif d'offrir aux professionnels du transport routier «un outil simple, efficace et économique leur permettant d’éviter les retours à vide et d’améliorer leur compétitivité», selon la CGEM.

La bourse de fret (surnommée auparavant «bureaux de fret») est un outil d'exploitation informatique qui permet une confrontation entre l'offre et la demande de transport.

Pour rappel, le principe d’une bourse de fret est simple et consiste à mettre en relation, dans un espace commun, un affréteur et un transporteur: l’affréteur cherche à minimiser son coût de transport, le transporteur cherche à diminuer son taux de parcours à vide.

Selon la même source, «la bourse de fret est concrètement une place de marché sur internet qui permet au transporteur d'optimiser son parc de camions en limitant les voyages à vide ou le chargement incomplet».