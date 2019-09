© Copyright : DR

Kiosque360. Les travaux de construction de la Cité des métiers et compétences de la région de Rabat-Salé-Kenitra démarreront avant la fin du premier trimestre 2020 pour une mis en service prévue lors de la rentrée 2022. L’OFPPT a d’ores et déjà dévoilé l’offre de formation qui sera proposée.

Après Agadir, l’OFPPT se prépare au lancement imminent du concours architectural concernant la future Cité des métiers et compétences (CMC) de la région de Rabat-Salé-Kenitra, nous apprend L’Economiste dans sa livraison de ce mercredi. Le quotidien, qui revient sur une récente sortie médiatique de Loubna Tricha, directrice générale de l’office, indique que le lancement de ce concours dans les semaines à venir va marquer le début des travaux de construction, qui démarreront avant la fin du premier trimestre 2020 pour une mise en service prévue lors de la rentrée 2022.

On apprend que la capacité d’accueil de la future Cité des métiers et compétences de la région de Rabat, qui sera localisée à Tamesna, comprend 4220 places pédagogiques, dont 415 pour le pôle agriculture prévu à Kenitra. Notons que l’offre de la carte de formation envisagée pour la région est composée de 93 filières réparties sur 11 pôles, et que le pôle digital et offshoring se place en tête avec 860 places pédagogiques et une vingtaine de filières. Selon L’Economiste, il est suivi du tourisme et de la santé.

Précisons que 71 des filières proposées portent sur une formation diplômante, alors que le reste porte sur une formation de qualification. Par ailleurs, soulignons que le concept adopté pour les 12 CMC prévues dans les régions du royaume consiste à réunir l’ensemble des conditions favorables pour assurer une formation de qualité permettant une meilleure insertion professionnelle des lauréats. L’Economiste rappelle que le budget de réalisation des 12 Cités des métiers et compétences est estimé à 3,6 milliards de DH.