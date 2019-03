© Copyright : DR

Kiosque360. Le géant marocain travaille âprement à dynamiser son écosystème. Ainsi, dans la deuxième phase de son plan d’investissement, le groupe OCP entend se concentrer sur son rôle de locomotive de l’économie nationale.

Le mastodonte, qui a récemment dévoilé ses résultats financiers de 2018, met les bouchées doubles sur plusieurs plans. En effet, Aujourd’hui Le Maroc nous apprend, dans sa publication du jour, que le groupe a progressivement levé le voile sur sa feuille de route pour les dix prochaines années. Le journal rapporte ainsi que le groupe OCP prévoit un investissement de pas moins de 100 milliards de dirhams, dans le cadre de la deuxième phase de son plan d’investissement. Cette enveloppe devrait notamment permettre de développer les capacités de valorisation et de traitement de la roche pour les porter à quelque 7 millions de tonnes supplémentaires, avec un objectif de capter au moins 50% de la demande supplémentaire mondiale.

Soulignons aussi qu’après avoir consolidé son positionnement dans le cadre de la première phase de son plan d’investissement, le géant marocain entend, pour cette deuxième phase, se concentrer sur son rôle de locomotive de l’économie nationale. L’objectif étant de faire en sorte que les entreprises marocaines et, plus précisément, les PME et TPE, profitent au maximum de ses investissements.

Selon le quotidien, le groupe prévoit de se constituer en véritable écosystème industriel avec un taux d’intégration local d’au moins 70% et s’active déjà beaucoup sur le terrain, avec notamment la signature de contrats-progrès avec les entreprises prestataires locales au niveau de ses différents sites. De même, un roadshow est prévu dans les mois à venir.

Il faut savoir que la gestion de cette opération a été confiée à la filiale Jacobs Engineering. On apprend aussi que le groupe envisage de signer, dans les tous prochains mois, des conventions avec le secteur bancaire en vue de permettre à ses fournisseurs et prestataires de bénéficier d’un accompagnement optimal et, surtout, de conditions préférentielles de financement, notamment en termes de fonds de roulement.

Aujourd’hui Le Maroc ajoute que le groupe a décidé de mettre à la disposition des PME et TPE ses centres de compétences industrielles pour un volume de 4.500 jours/hommes de formation avec du contenu adapté, voire parfois individualisé, pour permettre aux PME de répondre au mieux aux standards industriels et de qualité de l’OCP. On apprend également que tout ce vaste programme est déjà partiellement en marche. Il est aussi prévu, par ailleurs, la réalisation d’un nouveau pipeline.