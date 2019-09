© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère des Finances ne compte aucunement baisser l’investissement en 2020. Le cap sera maintenu par les entreprises publiques et les partenariats publics-privés seront encouragés.

L’effort d’investissement des entreprises et établissements publics sera maintenu. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que «l'effort restera soutenu», contrairement à 2019 où le montant programmé dans la loi de finances a reculé de 8% en raison de «la volonté d'améliorer la préparation des projets», du respect les délais de leur programmation des projets et de certains préalables comme «l'apurement du foncier, les financements, les études préalables...». De quoi permettre d’améliorer les taux de réalisation.

En effet, le journal rappelle les milliards de dirhams d'investissements inscrits chaque année dans la loi de finances qui ne sont jamais entièrement engagés. Ce fut le cas en 2017 où le taux de réalisation n'a pas dépassé les 60%. Ce niveau devrait, selon le journal, atteindre 65% en 2018.

L'investissement des entreprises publiques est un baromètre pour le monde des affaires. «Il joue un rôle de locomotive mais l'effort est fragilisé par les délais de paiement». Même s’ils s’améliorent légèrement, les délais moyens cachent aussi des mauvaises surprises. Ils sont ainsi passés d’une moyenne de 78 jours à fin 2017 à 55 jours à fin juin 2019. Il faut dire que les situations des établissements publics sont différentes.

L’Economiste précise que le processus préconisé aujourd’hui consiste en le suivi à court terme et les actions sur le moyen et long terme pour traiter les difficultés structurelles des établissements et entreprises publics dans le cadre d’une révision de leur modèle économique.

Il est prévu d’injecter des liquidités dans les entreprises signataires de contrats-programme pour baisser les délais de paiement. Le journal assure que les Finances «devraient encourager les partenariats publics-privés ainsi que la mutualisation des investissements publics» pour l’année.