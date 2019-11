L'immobilier, l'autre empire du fondateur de Zara: comment Amancio Ortega fait fructifier ses investissements

Le milliardaire espagnol Amancio Ortega, sixième homme le plus riche du monde, selon le magazine Forbes.

Le siège d'Amazon à Seattle, des boutiques et bureaux prestigieux à Londres, Paris et New York: le milliardaire espagnol Amancio Ortega, fondateur de l'empire de mode Zara, fait fructifier ses bénéfices en investissant dans l'immobilier, louant parfois les édifices à ses concurrents.