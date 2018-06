© Copyright : DR

Kiosque360. Les voyagistes sont inquiets. Ils craignent une «ubérisation sauvage» de la profession. En effet, de nouvelles mesures entreront en vigueur, dès septembre prochain, pour régir le droit d'exercer.

Les voyagistes ont peur. Ils craignent l’entrée en vigueur de la loi qui introduira de nouveaux critères censés alléger la réglementation portant sur l'ouverture d'agences de voyage et l'exercice du métier de voyagiste, annonce L’Economiste dans son édition du 5 juin. Le quotidien affirme d'ailleurs que le texte a déjà été adopté par la première Chambre et est, actuellement, à la Chambre des conseillers. Concrètement, le texte instaure «la licence B» pour un nouveau modèle d'agences, dans l'objectif de créer plus d'emplois dans l'écosystème des voyagistes.

Les agences A, soit les structures qui opèrent actuellement dans les métiers du voyage, disposeront de 2 ans, après l’adoption du nouveau texte de loi, pour passer sous le régime des agences B. Sauf que cela pose problème à la corporation des voyagistes car, relève L’Economiste, l’introduction de ces nouvelles agences induit «la mise en échec de tout le modèle économique des structures déjà opérationnelles», tout un chacun pouvant désormais devenir exploitant. Nul besoin d'être diplômé d'un institut de tourisme, de fournir une caution bancaire ou de communiquer son siège social. Il suffit d’être âgé de 21 ans, physiquement apte à diriger une entreprise et de disposer d'un capital de 1.000 dirhams.

C’est donc la porte ouverte à tous les abus. «N'importe qui peut créer un site Web et se décréter agent de voyage, ou encore travailler à partir de son appartement, d'une laiterie, d'un garage...» écrit le journal en reprenant les propos de Chérif Alami, ex-président de la FNT. Pire, l'agence B pourra, en plus de l’activité de voyagiste, exercer une autre activité. Les professionnels crient à l’anarchie car, souligne le journal, il s’agit là «d’une ubérisation sauvage». Ils demandent un amendement de la loi via les décrets d'application.

L’Economiste constate, par ailleurs, que plus de 200 agents opèrent dans l'illégalité. On en compte 32 dans la seule ville de Casablanca.