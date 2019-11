© Copyright : Le360

Le gouvernement s'est déclaré disposé à revoir les accords de libre échange (ALE) qui ne profitent pas au Maroc, en termes d'exportations et de valeur pour le pays.

"Les accords de libre échange qui ne profitent pas au Maroc et qui n'apportent pas un plus aux exportations et à la balance commerciale seront revus avec nos partenaires", a déclaré le ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique Moulay Hafid Elalamy qui s'exprimait mardi devant la Chambre des conseillers.

Interrogé sur le déficit de la balance commerciale du Maroc avec l'étranger, le ministre RNI a invité les élus "à s'asseoir autour d'une table pour fixer les accords qui n'apportent rien au Maroc".

En revanche, Moulay Hafid Elalamy a plaidé pour la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). "Ce projet de zone de libre-échange en cours de création sur l'ensemble du continent africain, a-t-il affirmé, constituera une opportunité pour développer les exportations marocaines".