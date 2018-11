© Copyright : DR

La visite qu'effectuera lundi 19 novembre à Rabat, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, sera axée sur la coopération économique, l'Espagne étant le premier fournisseur économique du Maroc.

La coopération politique et sécuritaire sera également au centre de cette visite, la première qu'entreprendra le Premier ministre espagnol depuis sa prise de fonction le 6 juin dernier.

L'Espagne et le Maroc ont porté en 2017 la valeur de leurs échanges commerciaux à plus de 14 milliards d'euros, selon des chiffres fournis par les médias espagnols à la veille de cette visite.

L'Espagne est le premier fournisseur du Maroc et le premier client en termes d'importation et d'exportation. Le commerce de chacun des deux pays avec l'autre a augmenté de part et d'autre de 12%. L'Espagne achète du Maroc "du matériel électrique, des fruits et légumes, des vêtements ainsi que des produits de la mer" alors que le Maroc importe d'Espagne des produits pétroliers, des équipements de véhicules et du textile.

Selon l'Office économique et commercial d'Espagne à Rabat, le partenariat économique entre les deux pays devrait se renforcer dans les années à venir.

Le Maroc représente le 9e marché mondial de l’Espagne, son 2e marché hors Union Européenne et son premier marché en Afrique. En outre, les deux pays sont liés par 105 accords bilatéraux, soit deux fois plus qu’avec l’ensemble des autres pays du Maghreb.

On signale aussi que près d'un millier d'entreprises espagnoles sont installées au Maroc.

Rappelons également que les relations maroco-espagnoles sont plus fortes avec une communauté marocaine de 800.000 personnes établies en Espagne.

Les deux pays coopèrent aussi de manière efficace en matière de transit et de circulation des Marocains résidant à l'étranger (MRE). L'opération Marhaba 2018 a géré le passage et l'arrivée de quelque 3 millions de MRE entre l'Espagne et le Maroc et vice versa.