Kiosque360. C’est l’attentisme chez les professionnels de l’habitat. L’arrêt des chantiers durant le mois d’août ralentit l’activité. Les constructions reprennent timidement, particulièrement dans le social.

Manque de visibilité pour les professionnels du bâtiment. Dans son édition du jour, L’Economiste assure qu’ils sont toujours dans l’attentisme malgré le comportement positif du secteur au cours du premier semestre, car «la situation du logement social reste dégradée faute de demande». Pas la moindre accélération sur les constructions, alors que la fin de l’échéance des exonérations fiscales approche. Le journal assure qu’en dépit des quelques frémissements dans le rythme des constructions, on est loin du rythme des années fastes. Pire, le quotidien relève que «les prévisions pour le mois d’août laissent présager une baisse de la production car ce mois a coïncidé avec l’arrêt des chantiers après l’Aid Al-Adha et les vacances», avec des ventes du ciment estimées en baisse de plus de 15% en août. Des prévisions qui contrastent avec la hausse de 9% réalisée en juillet. Un mois qui a vu le bâtiment tirer vers le haut les volumes de plus de 45%. Si les mises en chantier se poursuivent dans le social à 250.000 dirhams HT, elles se font à un rythme moins soutenu et dans les ville où la demande est encore grande. Plusieurs projets sont lancés, surtout dans les zones à forte concentration de population (Skhirate, Ain Atiq, Mohammedia…).

Globalement, les mises en chantier ont atteint 181.092 unités (lots et logements), dont 136.175 économiques et sociales (+12,6% comparativement à 2017). «Les logements sociaux, qui ont reçu le certificat de conformité en mai dernier, cumulent 6.286 unités sur un total de 425.075 logements mis sur le marché entre 2010 et mai 2019».

Pour ce qui est des habitations dédiées à la classe moyenne, L’Economiste constate qu’elles se font au compte-goutte. «De 2013 à mai 2019, les conventions-cadres signées concernent au total 23.680 logements. A fin mai, on note seulement 9.326 logements dont la convention a été paraphée».

Sur le moyen et haut standing, la mise en chantier s’est élevée en 2018 à 29.642 unités, atteignant le plus haut niveau enregistré depuis 2009, avec un accroissement remarquable de 47% par rapport à 2017.