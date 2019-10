© Copyright : DR

Kiosque360. La facture énergétique a baissé de 3,4% à fin août, enregistrant 1,8 milliard de dirhams de moins qu’à la même période de l’année précédente, d’après les dernières statistiques de l’Office des changes. Les détails.

1,8 milliard de dirhams de moins qu’à la même période un an auparavant, c’est la facture énergétique à fin août dévoilée dans les dernières statistiques de l’Office des changes. En d’autres termes, une baisse de 3,4% et des importations de produits énergétiques qui ont atteint une valeur de 52,14 milliards de dirhams contre 53,95 milliards de dirhams une année plus tôt, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 7 octobre.

Autre enseignement: la part des produits énergétiques dans la structure globale des importations. Elle est passée de 16,9 à 15,9% à fin août. L’approvisionnement en énergie électrique a, quant à lui, atteint 97 millions de dirhams contre 1,81 milliard de dirhams l’an passé. Et la valeur des achats s’élève désormais à 26,02 milliards de dirhams, alors qu’elle était de 27,30 milliards de dirhams à fin août 2018.

L’explication de cette baisse? Le repli des quantités importées de gasoil et fuel-oil (4.609 tonnes contre 4.783 tonnes un an plus tôt), ainsi qu’une légère chute des prix de 0,4% (5.686 dirhams la tonne contre 5.708 dirhams la tonne à fin août 2018). Et, comme l’indique le journal, à l’instar des produits énergétiques, les achats des produits bruts connaissent également une baisse: -6,8%, soit une perte de 1,1 milliard de dirhams de leur valeur.

Concernant le déficit commercial, il se creuse avec une aggravation de 2,4%, soit un écart de 3,25 milliards de dirhams comparé à la même période en 2018, souligne le quotidien qui précise que les importations se sont établies globalement autour de 327,85 milliards de dirhams, soit des achats supplémentaires de 9,13 milliards de dirhams par rapport à la même période de l’année passée (+ 3%). Du côté des exportations, elles se sont consolidées de 5,87 milliards de dirhams, jusqu’à atteindre 188,14 milliards de dirhams à fin août.