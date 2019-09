A gauche: Abdellatif Jouahri (wali de BAM); Monhamed Benchaâboun (ministre de l'Economie et des finances) et Christine Lagarde (DG du FMI).

Le Conseil des gouverneurs des banques centrales et des Autorités monétaires arabes vient de ratifier le projet de discours arabe unifié devant être prononcé en octobre prochain lors des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

La ratification du discours arabe unifié a eu lieu lors de la 43e session ordinaire du Conseil des gouverneurs des banques centrales arabes et Autorités monétaires arabes, tenue au Caire le dimanche 15 septembre 2019.

Lors de cette rencontre à laquelle a pris part le wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, les gouverneurs ont examiné les dernières évolutions monétaires, financières et économiques régionales et internationales et leurs répercussions sur les pays arabes, chacun selon ses spécificités, souligne BAM dans un communiqué.

Ils ont également pris note des conclusions du rapport sur la stabilité financière dans les pays arabes et du rapport économique arabe unifié pour l’année 2019.

Par ailleurs, le Conseil a discuté des dernières nouveautés concernant la gouvernance des banques centrales. Les membres présents ont, en outre, passé en revue les actions et les recommandations des comités techniques découlant du Conseil des Gouverneurs, relatives notamment à la supervision bancaire, à l’inclusion financière, à la stabilité financière, aux systèmes de paiement et de règlement, aux «credit bureau» et aux Fintech.

Le Conseil a également fait le point sur les progrès réalisés au niveau du projet de compensation arabe dans le domaine des paiements interarabes, poursuit la même source.