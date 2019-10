© Copyright : Dr

Les premiers détails du projet de loi de Finances (PLF 2020) sont connus. Fait marquant: il semble que le gouvernement a décidé de s’inscrire dans la lignée des budgets précédents, en appuyant les secteurs sociaux. C’est ce qui ressort des premiers chiffres qui ont filtré. C’est le cas, notamment, pour la Caisse de compensation, avec une enveloppe budgétaire estimée à 14,6 milliards de dirhams, rapporte le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 17 octobre.

Sachant qu’il est considéré comme le premier poste de dépense de la Caisse, le gouvernement a établi ses estimations concernant le gaz butane sur la base de l'hypothèse d’un cours à l’international de 350 dollars/tonne au cours de l’année prochaine. Autrement, l’Etat continuera à subventionner certains produits de première nécessité, en attendant la mise en place d’un système de ciblage pour les aides directes. Il faut préciser, en outre, que le gouvernement prévoit des mesures d’accompagnement pour les mécanismes de compensation à travers, notamment, la souscription d’une assurance internationale contre l’envolée des prix.

Concernant la création d’emploi, le gouvernement tablerait, dans le cadre du prochain budget, sur la création de plus de 28.000 postes budgétaires, un chiffre en hausse par rapport à l’année en cours, pour faire face au départ important à la retraite des fonctionnaires. L’effort d’emploi continue dans le secteur de l’enseignement, avec quelque 15.000 postes pour les AREF (Académies régionales de l’éducation et de la formation). Le secteur de la santé devrait hériter, quant à lui, de 4.000 postes budgétaires répartis entre médecins, infirmiers et personnel, le but étant de répondre à la demande tout en poursuivant la mise en place du plan santé 2025.

Le régime d’assistance médicale au profit des démunis ne sera pas en reste puisque le Ramed devrait bénéficier, au cours des prochains mois, d’une enveloppe estimée à 1,7 milliard de dirhams. L’effort de l’Etat pour le financement de la nouvelle phase de l’INDH (Initiative nationale pour le développement humain) continue dans le PLF, à travers une enveloppe de 2,2 milliards de dirhams.