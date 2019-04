© Copyright : DR

kiosque360. La tant attendue circulaire sur les organismes de placements communs en immobilier (OPCI) a enfin été publiée. Les opérateurs sont sur les starting-blocks puisque des dizaines d’agréments seront déposés sous peu.

C’est une révolution qui se prépare sur le marché des capitaux. Dans son édition du jour, L’Économiste rapporte que l’autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vient de publier la circulaire tant attendue sur les organismes de placements communs en immobilier (OPCI). Ce qui signifie que les premières sociétés de gestion en OPCI devront bientôt être opérationnelles.

Selon le journal, une dizaine de sociétés comme AjarInvet, Aradei ou encore CFG, seraient déjà identifiées. Elles devraient certainement être rejointes par d'autres. Le quotidien croit savoir que les grandes banques de la place, les assureurs, les organismes de retraite seraient en train de préparer leur offensive en la matière. Et d'ajouter qu’il y aura bientôt des joint-ventures entre des banques et des sociétés de promotion immobilière.

En attendant, la publication de la circulaire donne le coup d’envoi de cette activité puisqu’elle en fixe les modalités d’exercice à travers la définition des critères d’obtention de l’agrément. A ce titre, l’instruction se fait en un mois. A noter que, comme dans les autres activités, chaque société de gestion demande son propre agrément et devra demander un agrément pour chaque fond créé. Ces sociétés devront aussi gérer et défendre les intérêts de chaque OPCI et des porteurs de ses titres. Ils doivent, par ailleurs, disposer des moyens nécessaires pour exercer leur activités, à savoir des moyens de gestion, la capacité de gérer les conflits d’intérêts, une déontologie, ainsi que des obligations de communication.

Parallèlement, L’Économiste assure que le plan comptable des OPCI a également été validé dans sa version définitive. Il devra toutefois être adopté en conseil de gouvernement, ce qui, d’après le journal, retardera le lancement des OPCI à fin 2019.