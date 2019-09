© Copyright : DR

Kiosque360. Le Groupe Mogador Hotels and Resorts célèbre ses 20 ans d’existence en faisant plusieurs annonces. Les détails.

Le Groupe Mogador Hotels and Resorts célèbre ses 20 ans d’existence en faisant plusieurs annonces. C’est ce qu’on peut lire dans les colonnes du quotidien Aujourd’hui le Maroc du 30 septembre. En effet, il renforce le positionnement de ses unités 4 et 5 étoiles à Casablanca, Marrakech et Tanger et lance plusieurs projets avant la fin de cette année dont la rénovation du Grand Mogador Menara à Marrakech, la rénovation du Mogador Opéra à Marrakech, le lancement d’un étage «executive» et l’ouverture d’un restaurant marocain au Grand Mogador Sea View à Tanger, mais également l’ouverture d’un spa de 2.500 m2 au Grand Mogador Casablanca.

Pour renforcer le positionnement du Grand Mogador Menara et Agdal, plusieurs aménagements sont prévus au niveau des chambres, espaces communs et restaurants. Plus au Nord, le Mogador Sea View de Tanger va, quant à lui, inaugurer un étage «executive» dédié aux voyageurs d’affaires, un restaurant marocain, un kids club qui va accueillir les clients externes mais aussi un jardin d’hiver en mezzanine, qui sera un projet innovant dans la ville de Tanger. Sur le plan des activités, le Mogador Palace Agdal compte aussi élargir son offre en inaugurant un espace «Fun Park» comprenant un espace karting, un paint ball et un waterPark.

«Ce dernier viendra compléter l’éventail des services de l’hôtel et sera accessible aux résidents et aux autres publics tout en permettant aux petits et grands de profiter d’activités variées en toute sécurité», indique l’établissement hôtelier. Parallèlement, d’autres projets innovants seront lancés début 2020 pour accroître la notoriété de la chaîne, qui compte en 2019 un taux de satisfaction client dépassant les 80%.

En termes de chiffres, le taux d’occupation moyen des unités du groupe a connu une hausse constante depuis quelques années. Le groupe prévoit une augmentation de ce taux dans les années à venir «vu le climat favorable des affaires, le positionnement stratégique de ses hôtels, mais aussi le nombre grandissant d’évènements internationaux organisés dans ses villes d’implantation». Il offre un total de 2.838 chambres/suites dans ses hôtels avec des superficies moyennes allant de 40 à 90 m². Son offre à Casablanca par exemple s’est renforcée. Son dernier-né dans la ville dispose à lui seul de plus de 593 chambres et 14 salles de réunion pour un investissement global d’un milliard de dirhams.