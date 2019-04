© Copyright : DR

Kiosque360. Une étude d’identification des besoins en compétences pour le secteur du BTP vient doter le secteur d’un répertoire des emplois/métiers et des référentiels des emplois et des compétences. Les détails.

Identifier les besoins du secteur du BTP en ressources humaines qualifiées et proposer une offre de formation adaptée pour répondre à ces besoins à l’horizon 2021, tels sont les principaux objectifs de l’étude d’identification des besoins en compétences pour le secteur du BTP. Un diagnostic qui vient doter le secteur d’un répertoire des emplois/métiers et des référentiels des emplois et des compétences. C'est ce qu'on peut lire dans les colonnes du quotidien Aujourd'hui le Maroc, dans son édition du 10 avril.

Ce dispositif, financé par la Banque africaine de développement et conduit par le secrétariat d’État chargé de la formation professionnelle (SEFP) et l’ensemble des partenaires du secteur, dont la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP), sert en effet d’appui aux entreprises pour mieux identifier, exprimer et satisfaire leurs besoins en compétences. Il permet, dans un sens plus large, au secteur de la formation de développer des programmes en adéquation avec la demande des entreprises et aux opérateurs d’intermédiation de disposer d’outils de rapprochement entre l’offre et la demande d’emplois et d’orientation des demandeurs d’emplois et de formation.

Cette étude, fruit de trois missions, a permis ainsi de relever plusieurs constats d’adéquation. Des écarts majeurs entre les besoins et l’offre ont été identifiés, d’où la nécessité d’engager des actions correctrices touchant plusieurs dimensions du dispositif de formation et plusieurs filières. Parmi les recommandations émises dans ce sens, on note l’association de la profession au dispositif de formation, le remaniement de la carte des programmes, ainsi que l’amélioration de la valorisation professionnelle des personnes en emploi.

L’étude a fait également le point sur l’apprentissage et la formation qualifiante et sur la mise en place d’un plan d’élaboration et révision des programmes pour l’ensemble du secteur. L’étude recommande par ailleurs d’accorder un traitement particulier à la fonction de manœuvre et appelle l’ensemble des parties concernées à favoriser le cheminement professionnel dans le secteur par la formation continue. L’étude sectorielle a particulièrement permis d’identifier 44 fonctions de travail prépondérantes pour ce qui a trait au développement du BTP au Maroc.