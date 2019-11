© Copyright : DR

Kiosque360. Performances commerciales, chantiers à venir, mobilité durable… Le directeur d’Autoroutes du Maroc dit tout. Reader digest.

«Cette année a été en ligne avec nos attentes. On a une bonne progression du trafic avoisinant les 5%. Sur le plan de la modernisation et de la digitalisation à travers le service Jawaz, on a dépassé les 800.000 clients à ce jour contre 400.000 enregistrés l’année dernière et 200.000 clients en 2017.» C’est ce qu’a annoncé Anouar Benazzouz, directeur général d’Autoroutes du Maroc, dans un entretien accordé au quotidien Aujourd’hui le Maroc pour son édition du 28 novembre.

Le responsable a par ailleurs expliqué que la société des autoroutes du Maroc travaillait actuellement sur le triplement de l’axe Ain-Harrouda vers Berrechid sur une soixantaine de kilomètres. C’est un projet qui est déjà bien avancé. Au menu également, le projet de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid. Il s’agit d’une autoroute neuve sur une trentaine de kilomètres. Le lancement des travaux sera donné une fois la phase d’expropriation terminée.

Au sujet de la mobilité durable, ADM a mis en place trois programmes: le programme vert qui a permis de planter 3 millions d’arbres, tandis que 800.000 arbres sont actuellement en cours de plantation, de manière à protéger les talus autoroutiers contre l’érosion hydrique. Pour ce qui est de la réduction de la consommation d’eau, ADM a développé des méthodes pour baisser cette consommation qui arrive notamment dans la phase de construction des autoroutes.

En termes d’énergie renouvelable, la société a mis en place le programme Azur. Ce programme a permis d’installer des recharges électriques dans les aires de repos, pour que les voitures électriques puissent emprunter la route. Il y a également le programme communautaire qui concerne plus de 300 écoles avec un système de parrainage, où chaque employé parraine une école.