Le Maroc abrite les travaux de la Conférence technique du Centre interaméricain des Administrations Fiscales (CIAT), dont la Direction générale des impôts (DGI) est membre associé.

L’événement se tient du 8 au 10 octobre 2019 à Marrakech, sous le thème: «administration fiscale et développement». Trois thématiques d’actualité figurent au menu des débats:

- La mobilisation des ressources nationales ;

- L’attraction des investissements dans le nouveau contexte de la gouvernance fiscale internationale ;

- L’efficacité de l’administration fiscale pour le développement.

Le CIAT est un organisme public international à but non lucratif, fondé en 1967. Il offre à ses membres une plateforme de discussion et d’échange d’expériences en matière fiscale. Il comprend actuellement 42 États membres et associés dont 32 États américains, 5 États européens, 4 États africains et 1 État asiatique.

La Conférence technique représente pour les membres du CIAT une opportunité de se rassembler et d’échanger sur différents aspects liés aux questions de la fiscalité nationale, régionale et internationale, souligne la DGI dans un communiqué.