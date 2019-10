© Copyright : DR

Kiosque360. C'est l'hécatombe en matière de faillites d’entreprises. Leur nombre a dépassé 4.000 faillites sur les six premiers mois de l’année. Cela équivaut à une hausse de 9% par rapport à l'an dernier.

La légère baisse du nombre des faillites d'entreprises en 2018 après sept années de hausse est l’arbre qui cache la forêt. Dans son édition du jour, L’Economiste révèle la défaillance de pas moins de 4.104 entreprises au premier semestre. C’est une hausse dépassant les 9% par rapport à l’an dernier.

Se basant sur les chiffres d’Inforisk, le quotidien assure qu’une entreprise fait faillite chaque heure en moyenne. De quoi laisser présager un nouveau record cette année. «Les disparitions font partie de la vie de l'entreprise. Mais nombre de dépôts de bilan pourraient être évités si le climat des affaires ne s'était pas considérablement détérioré en matière de paiement par exemple», prévient le quotidien.

Dans le même sillage, la source évoque la lenteur et la faible efficacité de la justice commerciale qui exacerbe les difficultés des entreprises. Sur ces points, le Maroc ne progresse guère. La régularisation des crédits de TVA aura eu un effet limité sur les trésoreries des entreprises compte tenu de l’importance des délais de paiement interentreprises.

Sur ce même registre, L’Economiste estime que les causes de mortalité sont devenues structurelles. Idem, le ralentissement de l'activité économique, les problèmes de gouvernance et les mutations dans certains secteurs poussent les entreprises à mourir à petit feu. Rien que dans l’immobilier, plus de 1.200 entreprises ont disparu. Il faut dire que les délais de paiement y sont parmi les plus élevés. Parmi les autres secteurs les plus sinistrés, il y a le commerce (2.022 défaillances) et le BTP (895 défaillances). Ces trois concentrent 72% des défaillances d'entreprise.