Kiosque360. Appel aux porteurs de projets pour participer au salon mondial de l'électronique de Las Vegas. Un road-show sera organisé par les clusters CE3M et AMC du 9 au 20 septembre au sein des universités, incubateurs et technoparcs.

La participation marocaine au Customer Electronic Show (CES) de Las Vegas se prépare. Dans son édition du jour, Les Inspirations Eco rapporte que les clusters CE3M et AMC vont entamer un road-show du 9 au 20 septembre dans des universités, incubateurs et technoparcs pour sensibiliser les porteurs de projets sur l’importance de la participation au CES qui se tient du 7 au 12 janvier 2020. Il faut dire, comme le précise le journal, qu’il ne reste plus qu’un mois aux startups et industriels qui veulent faire partie de la délégation officielle marocaine qui se rendra à la messe mondiale de l’électronique pour répondre à l’appel des organisateurs. La date limite est ainsi fixée au 30 septembre minuit. Les inscriptions doivent être faites via le site cesmorocco.com.



A travers cette 3e participation au CES, le Maroc veut promouvoir l’innovation en général et le Made in Morocco en particulier et ce en mettant en place des fonds pour accélérer et développer les entreprises marocaines à l’international. D’ailleurs, les porteurs de projets retenus bénéficieront d’une préparation en amont à l’événement avec un accès gratuit via un accompagnement personnalisé où ils apprendront la manière la plus attractive pour présenter leur innovation, comment tenir des rencontres B to B et prendre part à un meeting.



Le quotidien précise que le comité d’organisation compte sélectionner cette année 10 startups. Elles seront entièrement prises en charge lors de leur exposition au CES. En plus de de cela, celles qui seront choisies parmi celles éligibles au produit Innov Idea profiteront d’une subvention pouvant atteindre 100.000 DH par projet et 200.000 DH (si deux associés) pour financer l’étude de faisabilité technique, la réalisation de prototypes, l’étude économique, l’assistance technique... Autre aide, le programme d’accélération pour finalisation du business model et l’accélération de la croissance ainsi que des formations intensives, du coaching et du monitoring.