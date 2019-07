© Copyright : DR

Kiosque360. Même la Suisse n’échappe pas aux crédits à taux négatif. Deux banques viennent d’accepter de rémunérer des clients pour leur prêter de l’argent.

Retour des crédits rémunérateurs. Le quotidien suisse Le Temps précise dans sa version en ligne que certains clients vont être payés pour se faire prêter de l’argent.

Aujourd’hui, l’État n’est plus le seul à emprunter à taux négatif. En Suisse, les entreprises et les particuliers peuvent aussi obtenir des taux négatifs pour leurs crédits immobiliers. Selon le quotidien suisse, «deux banques ont accepté de rémunérer des clients pour leur prêter de l’argent». Le journal précise qu’il ne s’agit pour autant pas de particuliers qui empruntent pour acheter leur maison, mais d’institutionnels «qui ont des besoins financiers importants et sur de courtes durées».

Malgré le fait que la Suisse dispose de sa propre politique monétaire, «elle n’est pas épargnée par les taux bas». En effet, selon Le Temps, «le taux auquel les banques helvètes déposent leurs fonds inemployés à la Banque nationale suisse y est même encore plus négatif que dans la zone euro (-0,75% contre -0,4%)».

Le journal helvète estime que «prêter à des clients très fiables à un taux un peu moins négatif est donc toujours plus intéressant que de déposer ses fonds auprès de la banque centrale. C’est d’autant plus vrai que les banques se prêtent entre elles à un taux également négatif».

Ceci étant, cette situation n’est pas prête d’être dupliquée en France puisque les emprunteurs français, qui bénéficient déjà de taux de crédit immobilier historiquement bas (1,17 % en moyenne sur vingt ans). D’autant plus que dans un contexte marqué par une année record de production de crédits, ils n’y a aucune raison pour les banques les rémunère. «Sans compter qu’un article du Code civil, qui prévoit que l’emprunteur est tenu de restituer le capital emprunté, semble les protéger d’une telle situation où les rôles seraient inversés».