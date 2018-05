© Copyright : DR

LEMM est le représentant des laboratoires pharmaceutiques, filiales de multinationales, opérant au Maroc.

Les membres de «Les Entreprises du Médicament au Maroc (LEMM)» viennent de reconduire leur ancien Bureau exécutif, présidé par Amine Benabderrazik, avec l’intégration d’un nouveau membre, en l’occurrence le groupe Janssen, représenté par sa directrice générale, Myriem Tamimy. Le nouveau Bureau désigné lors de la dernière AGO aura pour mission de représenter les entreprises pharmaceutiques marocaines, filiales de multinatinationales.



LEMM représente aujourd’hui 20 membres actifs qui cumulent 53% du chiffre d’affaires total du secteur, pour plus de 142 millions d’unités commercialisées (en 2016). LEMM revendique près de 2.000 emplois directs, dont plus de la moitié sont hautement qualifiés. Les membres du LEMM mobilisent chaque année plus de 650 millions de dirhams d’investissements dans la formation et 76 millions de dirhams dans la R&D au Maroc.



Voici la composition du bureau reconduit à la tête de LEMM:

• Sanofi, représenté par son DG, Amine Benabderrazik, Président

• Servier, représenté par son DG, Jean Yves Gal, Vice-Président

• Abbvie, représenté par son DG, Taha Ait Hanine, Vice-Président

• Merck, représenté par son DG, M. Taher Hassan, Vice-Président

• Janssen, représenté par sa DG, Myriem Tamimy, Secrétaire Générale

• Pierre Fabre, représenté par son DG, Pierre Behnam, Trésorier

• Fadela Benjelloun, Directrice exécutive