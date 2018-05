© Copyright : DR

Le montant des remboursements de TVA s’élève à 2, 4 milliards de dirhams à fin avril 2018, contre 2,1 milliards de dirhams un an auparavant.

La situation des finances publiques à fin avril laisse constater un solde ordinaire positif de 3,1 milliards de dirhams et un déficit budgétaire de 11,5 milliards de dirhams. C’est ce qui ressort du dernier bulletin mensuel de la Trésorerie générale du Royaume (TGR).

Dans le détail, les statistiques du ministère des Finances font état d’une augmentation des recettes ordinaires de 0,5% provenant de la hausse des droits de douane de 17,3%, des impôts indirects de 7,1% et des droits d’enregistrement et de timbre de 3,7%, conjuguée à la baisse des impôts directs de 6,8% et des recettes non fiscales de 2,6%. On relèvera néanmoins une baisse des recettes au titre de l’IS de l’ordre de 14,6%.

Du côté des dépenses, le tableau de bord de la TGR affiche une diminution des dépenses globales de 1,1% résultant de la baisse de 4,7% des dépenses d’investissement et de 7,2% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la hausse de 0,7% des dépenses de biens et de services, due à l’accroissement des dépenses de personnel de 2,2%.