Kiosque360. Les professionnels du cuir entendent doubler le chiffre d’affaires à l’export du secteur. Plusieurs axes sont à développer, dont un gain en compétitivité sur les prix, la qualité et le marketing.

Sacré défi pour les professionnels du cuir. Ils ont, en effet, décidé de doubler les performances du secteur. Dans son édition du jour, L’Economiste soutient que l’objectif est d’atteindre plus de 8 milliards de dirhams de chiffre d’affaires à l’export. Cela doit nécessairement passer par «un gain en compétitivité sur les prix, la qualité des produits et le marketing». D’où «la création de zones industrielles modernes et dédiées répondant aux normes et standards internationaux, la formation des ressources humaines via la formation professionnelle, l’amélioration de nos stratégies de promotion à l’international ou encore le ciblage de nouvelles destinations». En priorité, il y a les Etats-Unis et l’Allemagne, sans pour autant négliger les marchés traditionnels (Espagne, France, Italie).

Le journal, qui précise que la fédération du cuir compte 350 opérateurs, affirme que seuls 6 à 7% d’entre eux font de l’export principalement vers l’Europe et les Etat-Unis. Il s’agit, dans la plus part des cas, de sous-traitance et co-traitance drainant annuellement un chiffre d’affaires à l’étranger de 4,2 milliards de dirhams, avec une croissance moyenne annuelle comprise entre 2 et 3% par an, sur les trois filières qui le composent: chaussure, maroquinerie et vêtements cuir et tannerie.

C’est donc pour booster la filière que «les opérateurs se donnent rendez-vous du 28 au 31 mars à la foire internationale de Casablanca pour trois évènements en un: la 7e édition du Salon international du Cuir (Marocuir) sous le thème «Ecosystèmes cuir: Nouvel élan du secteur», la 5e édition du salon international du fashion et du textile «Morocco Fashion&TEX» et le salon international du textile de maison Morocco Home Textile». Selon le journal, il s’agira de débats et de discussions autour des initiatives amorcées pour les années à venir dans le secteur du cuir, notamment le lancement de nouvelles zones industrielles, les projets d’investissements dans les zones de Souss Massa Draâ, Casablanca et Fès. Sont attendus à cette messe 100 exposants nationaux et internationaux en provenance de 12 pays et plus de 3.000 acheteurs et techniciens professionnels du tannage et de la fabrication.