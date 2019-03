© Copyright : DR

Kiosque360. Les structures du Salon international de l’agriculture au Maroc sont prêtes. Les chapiteaux, planchers, et climatisations seront livrés ce lundi. 1.500 exposants de 55 pays sont prévus pour cette 14e édition.

Le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) pour l’année 2019 prend forme petit à petit. Dans son édition du jour, L’Economiste révèle que ses structures sont en cours de finalisation. «Les chapiteaux géants, planchers, éclairages, climatisations, dont l’installation démarrera dès lundi prochain, ont nécessité plus de 600 ouvriers, et jusqu’à 2.800 pour les derniers préparatifs. Il faut dire que pas moins de 1.500 exposants sont attendus pour aménager leurs stands dans les 10 pôles du Salon. Provenant de 55 pays, ils seront accueillis sur une plateforme de 20 ha, dont 11 ha de surfaces couvertes».

Le journal rappelle que l’événement, qui se déroule du 16 au 21 avril à Meknès, traite d’une thématique importante: «L’agriculture, levier d’emploi et avenir du monde rural». Un thème qui appelle les acteurs du secteur à saisir les nouvelles perspectives de développement.

D’envergure internationale, le SIAM connaît annuellement un fort engouement des exposants marocains et étrangers. «Ainsi, sa 14e édition offre des perspectives intéressantes avec un programme intensifié de rencontres BtoB, conférences internationales, et séminaires spécifiques aux filières nationales». Outre les intervenants nationaux qui répondent toujours présent, d’importants acteurs internationaux font le déplacement.

L’Economiste assure ainsi que la construction du salon affichait un taux de réalisation de 95%. C’est encore mieux au niveau de la commercialisation, puisque le journal assure que l’ensemble des stands et pavillons a déjà été vendu. Le Salon jouit d’un taux de fidélisation de plus de 85%. Ce dernier atteint 100% au niveau du pôles machinisme, matériels agricoles (irrigation), produits (engrais et fertilisants). Il faut dire que les acteurs de ce pôle réalisent autour de 30% de leur chiffre d’affaires au cours de l’événement.

L’Economiste relève que la Suisse est le pays à l’honneur de cette 14e édition. Et pour cause! «Le modèle de la Confédération Helvétique constitue un benchmark intéressant par rapport à la thématique du SIAM 2019». Il est ainsi évident que le Salon «constituera encore une fois une plateforme d’échange et de suivi adaptée à l’accompagnement des partenaires du royaume dans le secteur de l’agriculture».