Kiosque360. La plus grande ferme du Maroc ouvre ses portes pour battre tous les records. En termes d’affluence, pas moins d'1 million de visiteurs sont attendus cette année.

Le rideau se lève sur la 14ème édition du Salon international de l’agriculture, qu’abrite la capitale ismaélite. Comme à son accoutumée, le Salon de l’agriculture réunit professionnels et grand public avec le leitmotiv d’échanger sur les thématiques liées à ce secteur vital pour notre pays mais également l’objectif de créer des opportunités d’affaires. Cette édition sera donc portée par la thématique, «L’agriculture, levier d’emploi et avenir du monde rural». C'est ce que nous annonce le quotidien Aujourd'hui le Maroc, dans sa livraison du 17 avril.

La plus grande ferme du Maroc ouvre donc ses portes pour battre tous les records. En termes d’affluence, pas moins d'1 million de visiteurs sont attendus cette année. La 14ème édition accueille 1.500 exposants issus de 60 pays. Au programme également, 35 conférences seront organisées et 300 mises en relation de haut niveau y seront effectuées.

D’emblée, le visiteur est marqué par le décor qui s’accorde parfaitement avec la thématique de cette année. Dressé sur plusieurs chapiteaux, on s’y perdrait presque si les signalétiques n’étaient pas mises en place. 10 pôles sont présents (pôle régions, pôle institutionnels et sponsors, pôle international, pôle produits du terroir, pôle produits, pôle agrofournitures, pôle nature et vie, pôle machinismes, pôle élevage et pôle conférences).

Une journée ne suffirait pas pour faire le tour de tous les stands. En termes de dimensions, les chiffres parlent d’eux-mêmes, le Salon est étalé sur une superficie de 180.000 mètres carrés dont 100.000 mètres carrés couverts. La zone parking est étendue sur une superficie de 200.000 mètres carrés.

Le visiteur a l’embarras du choix en matière de produits du terroir. Le SIAM est en effet l’occasion pour les coopératives d’exposer leurs meilleurs produits. Certains y voient déjà une opportunité de faire du chiffre d’affaires quelques jours avant le mois sacré. Les plus curieux découvriront la zone réservée aux animaux (pôle élevage) qui remporte chaque année un franc succès. Et pour cause, le nombre d’animaux d’élevage exposés et les concours qui s’y déroulent font le bonheur des visiteurs.