Kiosque360. La polémique qui avait éclaté lors de la première édition du «Big 5 Construct North Africa» n’a pas découragé les organisateurs à revenir au Maroc. Et, cette fois-ci, ils placent la barre encore plus haut.

Le Big 5 Construct North Africa est de retour au Maroc. Casablanca abritera, pour la deuxième année consécutive, cet événement qui se veut un rendez-vous international incontournable pour les professionnels du BTP, annonce Aujourd’hui le Maroc dans sa livraison du 24 janvier. Le quotidien cite les promoteurs de l’événement qui expliquent que «le retour du Maroc est justifié par les bons échos recueillis l’année dernière». Ils semblent ainsi avoir dépassé la polémique survenue lors de sa première édition, qui avait eu droit à un communiqué cinglant de la part de la Fédération des matériaux de construction. (http://m.le360.ma/economie/ nouvelle-gueguerre-des-salons- dans-le-btp-115871)

Cette deuxième édition, riche en nouveautés, est notamment marquée par l’organisation de cinq événement en un et sous le même toit. Cinq foires dédiées seront en fait mises en place: aménagement intérieur, matériaux et outils de construction, services d’ingénierie, béton et, enfin, fenêtres, portes et façades. Les organisateurs renouvellent également l’expérience des ateliers de formation gratuits. Ainsi, plus de 35 ateliers certifiés sont au programme et s’articulent autour du design et du développement urbain durable, des infrastructures et de la gestion de projets, ainsi que de la technologie et l’innovation.

Les organisateurs tablent, pour cette deuxième édition, sur la participation de plus de 170 exposants internationaux et locaux. Architectes, entrepreneurs, promoteurs, ingénieurs et décorateurs d’intérieur seront de la partie pour approvisionner le marché de la construction en produits fiables et durables. Pour rappel, la première édition avait généré des opportunités d’affaires d’environs 130 millions de dirhams et avait permis la conclusion de 9 millions de dirhams de projets.