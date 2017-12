© Copyright : DR

Kiosque360. Le régime d’assistance médicale manque d’argent. En effet, les subventions réservées au régime s'avèrent insuffisantes, vu le nombre élevé de bénéficiaires.

Plus de cinq ans après sa généralisation, où en est le Régime d’assistance médicale pour les économiquement démunis (Ramed)? C’est la question que se pose Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 27 décembre. Le quotidien souligne que les derniers chiffres de l’Agence nationale de l’Assurance-maladie (Anam) font état d'un nombre de 11.638.868 bénéficiaires à fin novembre 2017, soit 4.695.567 foyers. Cela dit, seules 7.243.835 personnes disposent d’une carte valide leur donnant accès aux soins. En cause, la fin de la date de validité et le non renouvellement des demandes. Le taux de renouvellement d’éligibilité n’est que de 45%.

Par ailleurs, le quotidien souligne que le Ramed manque d’argent. Les subventions réservées au régime restent insuffisantes, vu le nombre très élevé de bénéficiaires. A ceci, s’ajoute la part importante de personnes démunies. A fin novembre 2017, révèlent les données de l’Anam, la population bénéficiaire «étiquetée comme pauvre» représente 90%, tandis que 10% des affiliés sont «classés comme vulnérables».

Il est important de rappeler, à ce sujet, que les plus démunis sont exemptés du paiement des cotisations. Seules les personnes vulnérables sont contraintes de verser une cotisation annuelle fixée à 120 dirhams par personne et plafonnée à 600 dirhams par famille. Ce qui revient à dire que seules 1,16 million de personnes sont en mesure de verser la cotisation annuelle de 120 dirhams.

Ainsi, le plus grand défi que devra relever le Ramed est lié à sa pérennité.