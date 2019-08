© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Le président du directoire d'Al Barid Bank, Rédouane Najmeddine, prend la présidence exécutive du Groupe régional Afrique du World savings and retail Banking institute.

Jusqu’ici administrateur de la WSBI, Rédouanne Najmeddine devient le nouveau président du Groupe régional Afrique du World savings and retail Banking institute (WSBI). Association bancaire internationale, le WSBI regroupe actuellement 109 membres dans 92 pays à travers le monde et comprend environ 7.000 banques d'épargne et de détail.



L’Afrique connait des changements en termes de transformation du secteur bancaire. L’avenir sera sans aucun doute technologique et digital, sans parler de l’émergence des réseaux bancaires panafricains de plus en plus performants. Dans ce contexte à la fois bouleversé et passionnant, le président du directoire d’Al Barid Bank sera associé plus étroitement à la WSBI afin de renforcer le rôle des membres africains en tant que banques de détail socialement responsables, efficaces et performantes.