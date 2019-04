© Copyright : DR

Kiosque360. Le Plan d’accélération industrielle semble avoir rempli ses objectifs d’employabilité. Les détails.

A la veille de sa date d’échéance, le Plan d’accélération industrielle semble avoir rempli ses objectifs d’employabilité. L’objectif fixé a été réalisé à hauteur de 81%. C’est du moins ce qu’annonce le département de tutelle. Le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique a mené une étude sur la base de données recueillies auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) permettant d’examiner le positionnement du secteur en tant que pourvoyeur d’emplois et vecteur de croissance et de développement. C'est ce qu'on peut lire dans les colonnes du quotidien Aujourd'hui le Maroc, dans son édition du 8 avril.



«L’investissement qui se démultiplie dans l’industrie et la base de production qui s’enrichit de nouveaux métiers créent une demande croissante en ressources spécialisées et requièrent un effort constant d’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché de l’emploi», relève le ministère de l’Industrie. Le positionnement affirmé du secteur industriel en tant que levier de création d’emplois et d’insertion professionnelle des jeunes se trouve aujourd’hui fortement appuyé par le déploiement de la feuille de route pour le développement de la formation professionnelle qui dote les 12 régions du Maroc de cités de métiers et de

compétences permettant ainsi de répondre à un besoin croissant en profils ciblés dans les filières industrielles.



L’étude dont les résultats viennent d’être révélés met en exergue une dynamique de création d’emplois intensifiée au cours des

quatre dernières années. Se référant au département de Moulay Hafid Elalamy, la stratégie industrielle aurait créé 405.496 nouveaux emplois entre 2014 et 2018. Les créations ont suivi un trend différencié. Les évolutions annuelles ont été comme suit: 64.303 nouveaux postes en 2014, 58.962 en 2015, 80.138 en 2016, 108.039 en 2017 et 94.054 en 2018.



En s’appuyant sur ces chiffres, le département de l’industrie révèle que les entreprises créées depuis 2014 représentent plus de 20% des créations d’emplois sur la période 2014-2018. L’étude démontre par ailleurs que 49% des emplois créés sont occupés par des femmes, soit plus de 199.260 femmes ayant fait leur entrée dans le secteur ces quatre dernières années.

L’étude a par ailleurs permis d’analyser la dynamique d’emploi par secteur. L’automobile arrive en tête des secteurs ayant connu cette effervescence. Avec les 116.611 nouveaux postes créés dans le secteur entre 2014 et 2018, l’automobile détient 28,8% du total des créations d’emplois dans le cadre du Plan d’accélération industrielle. Le textile arrive en deuxième position, dotant l’industrie de 79.300 nouveaux emplois sur ladite période. Le secteur détient ainsi une part de 19,6% devançant ainsi l’offshoring. Ce dernier détient 17% de la structure globale de la création d’emploi entre 2014-2018, soit 69.932 nouveaux postes en 4 ans.