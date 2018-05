© Copyright : DR

Indra Automobile, expert français du recyclage de véhicules, a remporté un appel d'offres au Maroc pour la conception d'une opération de gestion des déchets de véhicules hors d'usage d'ici la fin de l'année. La fin de la casse marocaine?

Parmi les principales causes des accidents au Maroc, l’ancienneté des voitures. Pour y pallier, le Maroc s’emploie à déployer une stratégie à long terme, comprenant notamment des primes à la casse mises en œuvre pour les routiers, les transports en commun et les auto-écoles.

Le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, a également procédé l’année dernière au lancement officiel du système de labellisation du circuit de distribution des pièces de rechange automobiles «Salamatouna». Un système censé permettre le renforcement de l’organisation de la distribution dans le marché des pièces de rechange, de lutter ainsi contre la contrefaçon tout en assurant la sécurité du consommateur.

Mais le Maroc n’entend pas s’arrêter en si bon chemin à en croire cet appel d’offre. Une décision qui soulève une question cruciale: s’achemine-t-on vers les derniers moments de la célèbre casse made in Morocco, la feraille de Sbata à Casablanca notamment? Cet endroit aussi improbable qu’incroyable où l’on trouve absolument toutes les pièces d’occasion possibles et imaginables pour nos véhicules. La casse, cette alternative pas chère pour ceux qui n’ont pas les moyens de se fournir chez les maisons mères…

La ferraille de Sbata versus Indra, le champion du recyclage français

Tout casablancais qui se respecte a, un jour ou l’autre, déambulé le long des allées boueuses et sinueuses de la ferraille de Sbata à la recherche d’un boulon, d’un pare-brise, d’une pièce de moteur, de pneus qui lui auraient coûté les économies d’une année s’il avait dû se rendre chez un concessionnaire automobile.

La casse, c’est aussi le paradis de certains MRE qui profitent de leur périple annuel pour revendre leurs vieilles voitures aux ferrailleurs. Un bon moyen de se rembourser les frais du voyage et de s’épargner les frais de remise en état du véhicule en France.

La ferraille, c’est enfin un temple du recyclage automobile à ciel ouvert, car ici rien ne se perd: tout se transforme et se revend.



De son côté, INDRA est 1er acteur du recyclage automobile en France. Basée à Villefontaine, l’entreprise est détenue à 50-50 par Renault et Suez et a réalisé un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros l'année dernière.



Actuellement, l'entreprise exploite un réseau de 350 centres de véhicules d'occasion. En 2017, dernière, Indra a pu démonter et traiter plus de 350.000 voitures en France, gérant un taux de récupération et de réutilisation supérieur à 95%.

En France, Indra Automobile propose plusieurs services à destination des particuliers et des professionnels. Good Bye Car permet ainsi aux particuliers de se débarrasser de leurs automobiles de plus de 12 ans pour un prix de rachat variant entre 50 à 500 euros en fonction de l’état du véhicule.

On s’apprête donc à assister au combat du légal contre l’informel, autrement dit: David contre Goliath…

Pourquoi cet appel d’offres?

A en croire cet appel d’offres lancé par le Maroc dont l'objectif est «la création d'un secteur de recyclage automobile légal» au Maroc… ça sent la fin, et le début d’un nouveau monde automobile.



Les deux lauréats de l'appel d'offres ont ainsi pour mission de diagnostiquer la situation actuelle du recyclage des voitures au Maroc. En outre, les entreprises ont été invitées à élaborer un «plan directeur» pour déterminer, en collaboration avec le gouvernement, comment obtenir les meilleurs résultats en matière de recyclage des voitures.

Le recyclage automobile: kesako?

Un véhicule hors d'usage (VHU) est principalement composé de métaux et de différents types de plastique. Il comporte également des fluides polluants (huiles moteurs, boites de vitesse, liquides de freins...) et des matières organiques non recyclables.



«Sa prise en charge par un centre agréé est primordiale pour permettre de dépolluer, de démonter et de recycler conformément à la réglementation en vigueur» dixit le site web de Indra.



«Gagner cet appel d'offre au Maroc nous offre une formidable opportunité de soutenir un pays dans l'organisation de son industrie du recyclage automobile», commente Loïc Bey-Rozet, directeur général d'Indra Automobile Recycling, cconfiant que ce «grand projet» ouvrira la porte à faire des affaires avec d'autres pays sur le continent africain.

Le circuit bien huilé de Indra en France

Le savoir-faire de Indra repose sur quatre expertises complémentaires (sourcing, animation réseau, engineering, déconstruction) et une philosophie de mutualisation. Ces expertises permettent d'explorer de nouvelles pistes de développement de la filière véhicules hors d'usage.

- Le sourcing

Afin d’approvisionner son réseau, INDRA conclut des contrats cadre avec les principaux constructeurs, assureurs, mais également développe des partenariats avec les services de l’état, les collectivités, les négociants automobiles.



- Le management réseau

Une équipe de conseillers réseau visite au quotidien les centres Véhicules Hors d'Usage (VHU) pour apporter du conseil, des formations, des services et permettre ainsi l’évolution des membres de son réseau.

- L’engeneering

INDRA détient un département d’engineering en charge de nombreux projets tels que:

- l'étude et le développement de filières de valorisation des matières issues du recyclage des VHU

- l'étude ergonomique et sécuritaire aux postes de travail (brevet d'outils et efficience des matériels)

- l'écoconception en vue du recyclage du produit final (auprès des producteurs et équipementiers automobiles).

Agréé centre de formation des professionnels de la filière du recyclage de VHU, il dispose d’un catalogue de plus de 70 modules de formations.





- La commercialisation de la pièce d’occasion

Alors que la nouvelle Loi de Transition Energétique impose aux réparateurs automobiles de proposer à leurs clients des pièces issues de l’économie circulaire (janvier 2017), INDRA AUTOMOBILE RECYCLING, engagée en faveur de l’économie circulaire, a créé dès 2013 la plateforme «PRECIS».

«Precis» est un service en ligne de mutualisation des stocks de pièces de réemploi, qui permet leur commercialisation et leur mise à disposition auprès des professionnels de la réparation.

«PRECIS» intégre un cahier des charges exigeant, comprenant 3 gammes de pièces d'occasion de qualité différente (Premium, Médium, Eco). Ces pièces sont garanties pendant un an en gamme premium et Medium et 6 mois pour la gamme Eco.

De manière pratique, le réparateur peut visualiser le stock disponible en temps réel, réserver et commander en ligne.