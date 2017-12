© Copyright : Dr

Kiosque360. L’Etat a opté pour la Société de Transport du Gaz Naturel (STGN) comme unique transporteur de gaz naturel dans le royaume. La société sera en charge de la distribution, de l’approvisionnement et du stockage.

Monopole sur le transport de gaz naturel au Maroc. En effet, dans son édition du 27 décembre, L’Economiste assure qu’une seule et unique entreprise privée sera chargée du transport du gaz. Il s’agira, précise le journal, de la Société de Transport du Gaz Naturel (STGN) qui, en vertu d'une concession attribuée par l'Etat, assurera le développement, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de tout ouvrage de transport de gaz naturel sur l'ensemble du territoire. Parallèlement, seuls les distributeurs et l'ONEE auront le droit d'importer et d'acheter du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié. Ils devront également concevoir, réaliser, exploiter et assurer la maintenance du réseau, s'occuper des activités de comptage pour les utilisateurs raccordés, de la fourniture, de la pose, de l'entretien…. Ils sont également tenus de satisfaire toutes les demandes de raccordement des consommateurs économiques justifiés. En effet, l'approvisionnement du pays en gaz naturel, le transport, la distribution et le stockage constituent des activités du service public.

L’organisation de l’aval gazier fait, comme le rapporte le quotidien, l'objet d'un avant-projet de loi soumis à la consultation publique au secrétariat général du gouvernement. Il définit les différents termes techniques et confirme que des concessions pour chaque activité, après appel à concurrence, seront accordées par l’Etat. Celles-ci ont une durée de 25 ans renouvelable une seule fois. Pour en bénéficier, de nombreux critères sont exigés, dont la qualité de l'offre, les capacités techniques, économiques et financières. L’adjudicataire doit également disposer d’une expérience dans la distribution de gaz de pétrole liquéfié pour les industriels nationaux et/ou la distribution de gaz naturel pour les internationaux, de même qu’il doit garantir la disponibilité du produit, assurer la continuité du service et l'approvisionnement en priorité du marché national. La responsabilité de la constitution de réserves en gaz naturel et des stocks de sécurité lui incombera aussi.

Le texte qui sera introduit entend accompagner le plan national de développement gazier qui vise à la création d’un projet intégré "Gas To Power" pour un investissement global de 4,6 milliards de dollars. Il s’agira de créer un terminal à Jorf Lasfar pour l'importation du gaz naturel liquéfié (GNL) à partir de 2021, la construction de deux centrales à cycle combiné de 1.200 MW fonctionnant au gaz naturel, ainsi qu'un gazoduc de près de 400 km reliant le terminal gazier de Jorf Lasfar au Gazoduc Maghreb Europe (GME) dans le nord.