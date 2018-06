© Copyright : DR

Le ministre britannique de l’Investissement, Graham Stuart, entame jeudi 31 mai une visite au Maroc axée sur les nouvelles opportunités d’investissements et d’échanges commerciaux entre les deux pays, indique le ministère britannique du Commerce international.

«Cette visite fait partie d’une série de visites officielles et d’événements qui démontrent la volonté du Royaume-Uni de renforcer sa présence commerciale dans le pays», souligne le ministère dans un communiqué. Au cours de cette visite, la première de Graham Stuart au Maroc depuis sa nomination en tant que ministre de l’Investissement en janvier 2018, le responsable britannique fera le tour de divers projets de développement d’infrastructures et aura des rencontres avec différents responsables gouvernementaux afin de discuter des projets en cours et des nouvelles opportunités commerciales et d’investissements.

«Je me réjouis de visiter le Maroc, un pays avec lequel le Royaume-Uni a une relation commerciale croissante équivalente à 2,6 milliards de livres sterling en 2016», a affirmé Stuart à la veille de cette tournée, ajoutant que «le Royaume-Uni a beaucoup à offrir aux secteurs clés marocains tels que l’éducation et l’énergie».

«En tant que département économique international, nous sommes prêts à soutenir les entreprises britanniques qui souhaitent exporter vers ce marché émergent prometteur», a-t-il assuré.

Pour sa part, l’ambassadeur britannique au Maroc a souligné le fait que «cette visite est la première pour un ministre du Commerce britannique depuis plus de quatre ans».

«C’est la neuvième visite ministérielle bilatérale entre nos deux pays lors de ces neuf derniers mois. La visite du ministre Stuart fait suite à celle de l’envoyé commercial du Premier ministre, Andrew Murrison, au Maroc en février 2018», a-t-il précisé.

Le diplomate britannique a en outre souligné l'existence d'un vrai potentiel pour le commerce entre le Royaume-Uni et le Maroc «comme indiqué par la récente visite très réussie à l’OCP, organisée par la Chambre de commerce britannique; le forum sur le commerce et l’investissement organisé à Londres fin mars, ainsi que le Capital Market Days durant le mois d’avril».

«Nous estimons que le Brexit présentera des opportunités qui nous permettront d’accroître notre commerce bilatéral au-delà des 2,6 milliards de livres sterling de produits et services que l’on échange actuellement», a-t-il fait savoir, relevant que si les opportunités disponibles sont pleinement mises à profit, il n’y a aucune raison pour que le Royaume-Uni ne devienne pas un partenaire commercial de choix pour les entreprises marocaines.