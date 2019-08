© Copyright : DR

L’Institut national de recherche halieutique (INRH) vient de lancer un appel d’offres pour la conception et la construction d’un navire de recherche scientifique côtier. Le coût de la prestation est estimé à 25 millions de dirhams.

Selon le cahier des prescriptions spéciales (CPC) accompagnant l’appel d’offres de l’INRH, il s’agit d’un navire de recherche côtier, mesurant 20 mètres de long sur 6,5 mètres de large.

Il devrait intégrer l'ensemble des éléments, des composantes et des accessoires pour qu'il puisse assurer en toute sécurité, efficacité et performance ses rôles en matière de navigation et de prospection lors de ses missions en mer et particulièrement au niveau du littoral marocain.

L’équipe scientifique sera définie en fonction des missions, en tenant compte d’un effectif de 12 personnes au maximum à bord pour des missions à la journée, 4 personnes maximum à bord pour des missions dépassant les 24 heures.



L’équipage étant réduit a minima, les équipes de l’INRH seront impliquées dans les manoeuvres courantes du navire:

- mise en œuvre des équipements de pont,

- amarrage de remorquage

La restauration fonctionnera, autant que faire se peut, sur la base de plats préparés à terre, pour limiter les contraintes de préparations culinaires à bord.