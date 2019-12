© Copyright : Compte Twitter de Castlereagh associates.

La société londonienne de recherche et d’analyse Castlereagh associates a publié, en ce mois de décembre, un rapport intitulé "Maroc: une force économique émergente", sur les prévisions économiques, les opportunités offertes dans les différents secteurs, les relations économiques... Détails.

Ce rapport précise que le Maroc est en train de devenir un hub régional d’affaires et d'export fort de ses liens géographiques et culturels avec l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Europe.

Tout en indiquant que les opportunités d'investissement seront étayées par une croissance économique solide et un environnement d’affaires compétitif, Castlereagh associates rappelle que le Maroc a été classé, par la Banque mondiale, dans son dernier rapport "Doing business" pour 2019, au 53e rang des meilleurs pays pour faire des affaires dans le monde et au 3e rang des meilleurs pays de la région MENA.

Pour Castlereagh associates, cela constitue une évolution en faisant la comparaison avec son classement mondial au 128e rang en 2010. Le rapport précise aussi que quatre secteurs seront particulièrement attractifs au Maroc, à savoir l’industrie orientée vers l'exportation, les énergies renouvelables, le tourisme et les services logistiques, d'autant plus que le royaume est en phase de renforcer ses liens politiques et économiques avec l'Afrique subsaharienne.

Selon ce rapport, l’initiative "ceintures et routes de la Chine" suscitera de plus en plus l’intérêt de la Chine pour le Maroc, ajoutant qu’une première vague d'investissements chinois dans le secteur du BTP sera complétée par une augmentation progressive de ceux du secteur manufacturier.

Basé à Londres, Castlereagh associates est un réseau international d’analystes et de conseillers jouissant d’une expertise en analyses de pointe sur les tendances émergentes dans les secteurs de la finance, de l’énergie, de la construction et du génie. Sa mission consiste à répondre aux besoins des investisseurs et des entreprises en leur fournissant des outils d'analyse sur mesure qui leur permettent de naviguer sur des marchés complexes, de comprendre les risques potentiels et d'identifier les opportunités.