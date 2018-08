© Copyright : DR

L'Union africaine des télécommunications (UAT), l’institution spécialisée de l’Union africaine (UA) dans le domaine des télécommunications/TIC, a annoncé officiellement, mardi à Nairobi, le retour du Maroc en son sein.

Cette annonce a été faite lors des travaux de la 4e réunion régionale préparatoire du groupe Afrique de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (UIT), tenue les 13 et 14 août dans la capitale kényane, avec la participation d’une délégation marocaine conduite par le directeur technique de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), Sidi Mohamed Drissi Melyani.

"Le secrétaire général de l’UAT confirme que la demande de retour du Royaume a été acceptée et que les pays membres ont été notifiés du retour du Royaume du Maroc" au sein de cette structure, souligne l’UAT dans une note rendue publique à Nairobi.

La 4e réunion régionale préparatoire de la Conférence de plénipotentiaires de l’UIT a été consacrée, deux jours durant, à la finalisation des contributions africaines communes pour leur adoption par la Conférence. Les contributions africaines devraient être soumises à temps par le secrétariat général de l’UAT à cette conférence qui aura lieu du 29 octobre au 16 novembre 2018 à Dubaï (Emirats arabes unis). Cette réunion est suivie de la 5e session ordinaire de la Conférence de plénipotentiaires, prévue les 15 et 16 août courant à la capitale kényane.

L’ordre du jour de cette session sera consacré, entre autres, à l’adoption d’éventuels amendements à la Constitution et la Convention de l’UAT, l’approbation du plan stratégique de l’Union pour la période 2019-2022. Il sera aussi question de l’élection du nouveau secrétaire général de l’UAT pour la période 2019-2022 et des Etats membres qui siègeront au prochain conseil d’administration de l’UAT composé d’Etats membres élus pour quatre ans par la Conférence.

Outre Melyani, la délégation marocaine est constituée de représentants du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications et de l’ambassade du Maroc à Nairobi.