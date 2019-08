© Copyright : DR

La menace d’une crise de l’eau guette un quart de la population mondiale. Le Maroc figure parmi les 27 pays au stress hydrique très élevé, selon le dernier rapport du World resources institute (WRI).

La nouvelle cartographie du stress hydrique établie par le dernier rapport du World Resources Institute (WRI), place le Maroc parmi les 27 pays au stress hydrique «très élevé», ce qui signifie que la demande en eau serait supérieure à la quantité disponible. Sur un total de 164 pays, le Maroc est classé (22e), devant la Belgique (23e), l’Espagne (28), la Tunisie (30e), (28e), le Niger (39e) ou encore l’Italie (44e).

© Copyright : DR

Sur les 17 pays placés dans la catégorie rouge au stress hydrique «extrêmement élevé», 12 se trouvent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Le Qatar est le pays le plus exposé au stress hydrique dans le monde, suivi d’Israel (2e) et du Liban (3e).