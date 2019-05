© Copyright : DR

Kiosque360. Le Royaume est aujourd’hui classé dans une liste dite grise de paradis fiscaux, en attendant de mettre en œuvre un certain nombre d’engagements pris vis-à-vis des Européens sur le plan fiscal.

Le débat sur la pression fiscale et la réforme des taux de l’IR et de la TVA occulte un autre chantier des Assises nationales tout aussi stratégique et déterminant. Il s’agit de la liste noire des paradis fiscaux de l’Union européenne (UE), qui pèse comme une épée de Damoclès sur l’Etat. C'est ce qu'on peut lire dans les colonnes du quotidien Aujourd'hui le Maroc, dans sa livraison du 2 mai.

Pour rappel, le Maroc avait obtenu un sursis de la part de l’UE pour éviter un basculement dans la liste noire des paradis fiscaux. Car, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, l’UE considère le Royaume comme l’un des paradis fiscaux en raison des avantages octroyés aux investisseurs étrangers. En attendant, le Royaume est aujourd’hui classé dans une liste dite grise en attendant de mettre en œuvre un certain nombre d’engagements pris vis-à-vis des Européens sur le plan fiscal. C’est dans ce sens que les Assises nationales de la fiscalité qui s’ouvriront demain à Skhirat devront déboucher sur les premières pistes de réforme du régime fiscal national destinées aux investisseurs étrangers. Il est encore tôt pour formuler des propositions en attendant la clôture du débat dans le cadre des Assises nationales, mais ce qui est certain c’est qu’il sera principalement question d’octroyer des compensations en cas d’un changement de régime fiscal en faveur des investisseurs déjà opérants et ceux potentiels.

C’est en fait tout un chantier très difficile et délicat, sachant que la marge de manœuvre des responsables paraît pour le moment assez réduite au vu des revendications sociales de plus en plus importantes et pressantes. Autant dire qu’il s’agit là d’un vrai casse-tête pour les fiscalistes nationaux. Cela dit, le Maroc a déjà commencé à mettre en œuvre des mesures qui répondent aux exigences de l’UE. Ce fut le cas avec l’adoption de l’actuelle loi de Finances. Après l’entrée en vigueur de l’accord Fatca sur les échanges des données bancaires, les autorités marocaines étaient revenues à la charge avec de nouvelles mesures à l’occasion du débat sur le projet de loi de Finances (PLF 2019).

Ainsi, le Maroc a décidé de supprimer les avantages accordés aux sociétés offshore (impôt symbolique sur les sociétés sur plus d’une décennie, IR allégé pour les salariés et exonérations de la TVA). Des changements importants qui vont dans le sens des remarques faites par les Européens sur le système fiscal national. De nouveaux changements sont attendus pour le prochain projet de loi de Finances 2020. Les premières pistes devraient être discutées dans le cadre des Assises nationales de la fiscalité. De grands changements ne sont pas à exclure pour définitivement tourner la page de la liste grise et la liste noire des paradis fiscaux.