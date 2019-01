© Copyright : DR

Kiosque360. Des PME de Floride effectueront en avril prochain, au Maroc, une importante mission de prospection pour dénicher des opportunités d’investissement.

Une importante mission économique de l’Etat de Floride (Etats-Unis) s’effectuera au Maroc du 14 au 18 avril prochain, nous apprend Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour. Menée par Enterprise Florida (EFI), principale organisation de développement économique et de promotion du commerce international de cet Etat américain, cette mission de prospection vise à notamment faciliter la coopération commerciale entre les PME de Floride et les PME marocaines.

Le journal précise que ce rendez-vous sera marqué par plusieurs rencontres BtoB entre les deux parties, dans le but d’améliorer les échanges. Côté américain, Manny Mencia, vice-président du commerce international et du développement de l’EFI, cité par le journal, explique que le Maroc est devenu une destination de choix pour les investissements et le commerce étranger.

Les Inspirations Eco rappelle que le Maroc a, en effet, significativement augmenté ses investissements, ces dernières années, dans les infrastructures portuaires, industrielles et de transport pour se positionner comme centre d’affaires incontournable au niveau africain, ajoutant que le royaume présente de réelles opportunités pour les entreprises floridiennes.

Parmi les secteurs attractifs, on note l’énergie, les infrastructures, l’équipement agricole, la santé… Selon l’EFI, l’emplacement du Maroc est stratégique pour les PME américaines.

Rappelons, de plus, que le Maroc a signé un accord de libre-échange avec les Etats-Unis en 2006, accord qui a supprimé un droit de douane de 95% sur les biens de consommation et les produits industriels exportés vers le Maroc.