Kiosque360. Sur 50 pays, le Maroc se classe à la 12e position concernant la complexité des procédures de recouvrement d’après Euler Hermès, la société d’assurance-crédit du groupe Allianz qui a rendu public son indice sur le sujet. Le point.

12. C’est la place du Maroc dans le classement Euler Hermès, la société d’assurance-crédit du groupe Allianz qui a dévoilé son indice de complexité du recouvrement en passant au crible 50 pays.

Ce dernier classe les Etats qui offrent les meilleures chances de recouvrement des créances impayées aux entreprises, de quoi renseigner ces sociétés pour choisir au mieux leurs destinations d’export, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 2 février.

Pour élaborer cette étude, Euler Hermès s’est basé sur trois principaux facteurs: les pratiques locales de paiement, l’efficacité des procédures de recouvrement avant insolvabilité du débiteur et l’existence d’un dispositif de procédures. Ensuite, une note a été attribuée à chaque pays allant de 0 à 100, à savoir du moins au plus complexe.

Le Maroc a obtenu 60/100, soit un score stable par rapport à l’année 2014, souligne le quotidien. Le problème? Le dépassement des délais de paiement. Au Maroc, les paiements se font toujours dans un délai moyen allant de 90 à 120 jours. Et Euler Hermès de pointer du doigt des débiteurs du secteur public pour leurs «comportements de paiement» qui «sont d’autant plus préoccupants qu’ils tendent à payer leurs dettes dans l’année».

Autres enseignements sur le Maroc: le mode de paiement le plus courant est le virement bancaire et les transferts, généralement garantis par une police d’assurance-crédit à l’exportation permettent de minimiser le risque d’insolvabilité soudaine ou inattendue de la clientèle, comme l’énumère le journal.

Du côté des mauvais élèves, on retrouve l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et la Malaisie où le recouvrement de créances impayées est le plus complexe.