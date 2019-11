© Copyright : DR

Plus de 12.000 visiteurs nationaux et internationaux sont attendus au Salon Dawajine qui se tient du 26 au 28 novembre à Casablanca, sous le thème: «Le secteur avicole, un levier d’emploi pour le monde rural».

A l’occasion de cette 22e édition, le groupe OCP est présent une nouvelle fois en force à cette manifestation, devenue un rendez-vous incontournable et réunissant chaque année près de 380 exposants et marques, nationaux et étrangers, venant présenter leur savoir-faire et les dernières évolutions techniques et technologiques dans le secteur.

Pour accompagner ce secteur, le groupe a mis en place «Phospheed», un complément alimentaire enrichi en phospshore et en calcium, destiné à l’alimentation animale (bétail, volaille, etc.), commercialisé depuis 2012. «Phosfeed» comprend des composants nutritifs permettant de renforcer la structure des os des animaux et d'accélérer leur croissance.