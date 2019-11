© Copyright : Le360

Le groupe Mutandis vient de publier ses résultats à fin septembre 2019. Il en ressort un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre d’un milliard de dirhams, en progression de 6,6% par rapport au 30 septembre 2018.

Le groupe Mutandis affiche une bonne progression de son activité et une bonne maîtrise de ses coûts. «Les résultats des 9 premiers mois confirment ainsi la guidance pour l’année en cours, telle qu’annoncée le 15 février 2019», souligne le groupe présidé par Adil Douiri dans un communiqué. Le périmètre des activités étant resté inchangé, la performance reflète de bonnes réalisations opérationnelles sur la quasi-totalité des gammes de produits, ajoute le même source.

S’agissant du seul troisième trimestre 2019, et non des neuf premiers mois, le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 409 millions de dirhams (en progression de 6,8%), réparti entre les détergents (180 millions de dirhams), les produits de la mer (143 millions de dirhams), les bouteilles alimentaires (69 millions de dirhams) et les jus de fruits (16 millions de dirhams).

Pour l’exercice 2019, le groupe Mutandis cible une croissance de 6 à 8% du chiffre d’affaires. Grâce à une moindre progression des coûts fixes, la croissance de l’excédent brut d'exploitation devrait avoisiner 10%. «A périmètre constant, les investissements industriels se chiffreront à environ 60 millions de dirhams, augmentés des premiers investissements pour les activités additionnelles qui débuteront en cours d’année. Au final, nous tablons sur un résultat net courant en progression de 15% à 25%», conclut le communiqué de Mutandis.