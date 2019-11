De g à d: Kamal Mokdad, DG de la BCP et de l’International et Adama Coulibaly, ministre de l’Économie et des Finances de la République de Côte d’Ivoire

Le groupe Banque Centrale Populaire (BCP) et l’État de Côte d’Ivoire ont signé, mercredi, un protocole d’accord portant sur une mission de conseil pour l'optimisation de la gestion de la dette publique et une levée d’un emprunt obligataire d’environ 300 millions d'euros. millions d’euros.

L’accord entre les deux Parties a été signé par le ministre ivoirien de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, et le directeur général de la BCP et de l’International, Kamal Mokdad.

"Cette levée de fonds qui s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique 2025 du marché ivoirien de la dette publique, sera portée par le consortium Upline Corporate Finance et Atlantique Finance, banques d’affaires du groupe BCP respectivement au Maroc et en Côte d’Ivoire", souligne le groupe BCP dans un communiqué.

« Nous sommes très heureux d’officialiser aujourd’hui un accord à portée stratégique pour la Côte d’Ivoire sur son marché de la dette. Ce mandat, qui vient renforcer un partenariat historique et durable, bénéficiera de l’expertise internationale du groupe Banque Centrale Populaire en matière de levée de fonds, et notamment à travers des mécanismes de captation de nouvelles catégories d’investisseurs», ajoute la même source, citant Kamal Mokdad, DG de la BCP et de l'International.