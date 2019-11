© Copyright : DR

Le résultat net part du groupe (RNPG) d'Attijariwafa bank (AWB) s’élève à 4,4 milliards de dirhams à fin septembre 2019, en progression de 4% par rapport à fin décembre 2018.

Le groupe Attijariwafa bank vient de publier ses résultats au titre des neuf premiers mois de l’année. Il en ressort une hausse de 5% du Produit net bancaire (PNB), s’établissant à 17,6 milliards de dirhams. La progression du PNB traduit une croissance de la marge d’intérêt (+5,4%), de la marge sur commissions (+2,4%) et des résultats des activités de marché (+3,7%), souligne la banque dans un communiqué.

La solidité financière s'est renforcée avec l'augmentation de 5,8 milliards de dirhams des fonds propres à 52,5 milliards de dirhams (+12,4%), alors que la rentabilité financière s'est maintenue avec une rentabilité des capitaux propres (Return on equity - ROE) de 14,8% et une rentabilité des actifs (Return on assets - ROA) de 1,4%, précise la même source.