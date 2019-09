© Copyright : Brahim Taougar - Le360

Malgré une conjoncture immobilière difficile, le groupe Alliances reprend son rythme de production normatif. Les résultats du premier semestre témoignent d’une importante relance de son activité professionnelle, souligne le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Alliances s’élève à 1 milliard de dirhams à fin juin dernier, n’incluant désormais aucune dation, contrairement au chiffre d’affaires réalisé une année auparavant qui comprenait 1,3 milliard de dirhams de dations et seulement 446 millions de dirhams générés par l’activité commerciale.



Le résultat net consolidé s’établit à 102 millions de dirhams au 30 juin 2019, confirmant ainsi le maintien de la capacité bénéficiaire du groupe, poursuit le communiqué. Cette tendance, explique Alliances, est due à la poursuite des efforts de rationalisation des charges et de maîtrise des coûts de production entrepris par le groupe; conjuguée à la baisse drastique des frais financiers en lien avec la réduction de l’endettement.



L’endettement net du groupe a diminué de 860 millions de dirhams durant les douze derniers mois pour s’établir à 2,2 milliards de dirhams au 30 juin 2019. La baisse de l’endettement net enregistrée au premier semestre s’élève à 320 millions de dirhams. Cette diminution significative de l’endettement net traduit le retour du groupe à des fondamentaux sains et à une structure financière solide avec un gearing de 39%.

Pour rappel, l’endettement net du groupe s’élevait à 8,5 milliards de dirhams au 31 décembre 2014.



Le management du groupe immobilier affirme que l’ensemble des projets lancés en 2018 avancent conformément aux prévisions et contribueront significativement aux résultats du groupe dès 2020. En effet, le groupe a lancé six nouveaux projets portant sur la réalisation de plus de 9.900 unités de logements au niveau national. En outre, 9 projets actuellement en phase finale d’étude par le groupe devraient être concrétisés.

Les projets lancés en Afrique avancent comme prévu. Au Cameroun, le projet de construction clé en main de 8 hôpitaux, de 800 unités de logement et de rénovation de 3 plateaux techniques a vu les premières livraisons intervenir courant 2018 pour une finalisation totale de l’opération au premier semestre 2020. Par ailleurs, d’autres opportunités de développement sont en cours de concrétisation, conclut le communiqué d’Alliances.