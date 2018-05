© Copyright : DR

Six autres trophées ont été décernés à des initiatives au Japon, Argentine, Norvège, Suède, Royaume Uni et aux Etats-Unis.

Le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM) a reçu des mains du président de la Fédération mondiale des annonceurs (WFA) l’un des 7 trophées «WFA President’s Awards» pour son initiative «African Digital Summit». La cérémonie de remise des trophées a eu lieu en marge de la semaine mondiale du marketing «Global Marketer Week» qui s’est déroulée du 15 au 18 mai à Tokyo. Les trophées WFA viennent récompenser les initiatives qui apportent des contributions remarquables à l’industrie marketing et au business dans leur pays et à l’international.

Le choix des initiatives gagnantes se fait par vote des présidents d’associations d’annonceurs de plus de 60 pays lors d'un premier tour et par le président de WFA au deuxième tour. Il se base sur la capacité de ces initiatives à faire face aux challenges du marketing, à apporter des solutions réelles et à démontrer de façon incontestable leur impact mesurable.

«Ce trophée constitue une consécration pour une initiative ambitieuse qui a démarré il y a tout juste 4 ans et dont le succès est reconnu mondialement aujourd’hui», a affirmé Mounir Jazouli, président du GAM et directeur communication & média de BMCE BoA. Outre celle du Maroc, six autres initiatives ont été distinguées (Japon, Argentine, Norvège, Suède, Royaume-Uni et États-Unis). Rappelons que l’African Digital Summit a réuni plus de 1.800 participants de 30 pays lors de la quatrième édition organisée en février dernier à Casablanca.