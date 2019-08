Le Fonds d’équipement communal (FEC) veut conditionner ses apports en financements des collectivités territoriales par le plein respect des exigences du développement durable dans les programmes de développement, rapporte Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour. On apprend, en effet, que le FEC va procéder à la mise en place d’un système de gestion environnementale et sociale lui permettant d’évaluer les risques et les impacts environnementaux et sociaux des projets qu’il finance. Notons que la nouvelle vision du FEC impliquera aussi l’élaboration de nouveaux outils d’évaluation totalement adaptés aux activités du fonds et au marché local.

Le quotidien précise que plusieurs critères devront être pris en compte, avec une liste englobant la prévention de la pollution de l’air, la contamination des sols, la lutte contre les disparités sociales et l’amélioration des conditions de vie et du travail. Pour rappel, le fonds cherche à s’aligner sur les politiques publiques en matière de changement climatique et a même scellé un partenariat avec l’AFD, sous forme d’un prêt de 100 millions d’euros, pour le financement des projets des collectivités territoriales en lien avec le développement durable. On apprend aussi que les diligences environnementales pratiquées par le fonds seront examinées, de même que le degré de prise en compte par les collectivités territoriales qui figureront au cœur des actions préliminaires du FEC.

Il faut savoir aussi qu’il y aura une catégorisation des risques avec la mise en place d’une classification des projets en fonction du degré d’importance du risque. Les Inspirations Eco souligne qu’il est question de définir des clauses types en fonction de la catégorie des risques environnementaux et sociaux identifiés, dans l’objectif de les adapter aux nouvelles exigences de performance. Le journal indique que le FEC devra aussi mettre en place un dispositif de gestion des réclamations afin de permettre aux collectivités territoriales de mettre en avant leurs attentes par rapport aux nouveaux outils d’évaluation des risques.